Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1.027.246, Tüketim 1.032.205 megavatsaat

Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 205 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 454 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 69 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 29,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Dün Türkiye 6 bin 908 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 868 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Veriler, elektrik arz ve talep dengesine ilişkin güncel tabloyu ortaya koyuyor; saatlik dalgalanmalar ve üretim kaynaklarının dağılımı sektördeki eğilimleri yansıtıyor.