Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1.027.246, Tüketim 1.032.205 megavatsaat

Türkiye'de dün 1.027.246 megavatsaat üretim, 1.032.205 megavatsaat tüketim kaydedildi; en yüksek tüketim 48.454 MWh, doğal gaz üretimde yüzde 29,1 pay aldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:17
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1.027.246, Tüketim 1.032.205 megavatsaat

Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 205 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 454 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 69 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 29,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Dün Türkiye 6 bin 908 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 868 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Veriler, elektrik arz ve talep dengesine ilişkin güncel tabloyu ortaya koyuyor; saatlik dalgalanmalar ve üretim kaynaklarının dağılımı sektördeki eğilimleri yansıtıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi İşaretli: Hasat ve Kışa Hazırlık Sürüyor
2
Batı Akdeniz'de hububat ihracatı yüzde 136,65 arttı
3
Demirci halıları dünya pazarında: Manisa'nın el dokuma geleneği Çin ve ABD'de rağbet görüyor
4
Boeing'in Türkiye'den tedariki 2 milyar doları aştı
5
10. Türksat Model Uydu Yarışması'nda Şampiyonlar Belli Oldu
6
Türk Haritacılar, Antarktika'da Piri Reis'in İzinde Bilimsel Keşifler Yapıyor
7
ABD'nin Bütçe Açığı 2025'te 1,87 Trilyon Dolara Düşecek

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği