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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıkladı

Günlük elektrik üretimi 879 bin 901 MWh, tüketim ise 861 bin 720 MWh olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:02
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıkladı

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Türkiye, dün günlük bazda 879 bin 901 megavatsaat elektrik üretti ve 861 bin 720 megavatsaat elektrik tüketti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

Tüketim Saatlik Dağılımı

Dün, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 601 megavatsaat ile 19.00'da gerçekleşti. Tüketimde en düşük rakam ise 30 bin 466 megavatsaat ile 06.00'da kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı doğal gaz santralleri aldı ve bu alandaki payı yüzde 28,4 olarak belirlendi. Bunu yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplam 19 bin 462 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1372 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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