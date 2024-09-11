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Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi Sayısı 362'ye Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'deki OSB sayısının 362’ye çıktığını açıkladı. Yeni OSB’ler üretim ve istihdamı artıracak.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:21
Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi Sayısı 362'ye Ulaştı

Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi Sayısı 362'ye Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki organize sanayi bölgesi (OSB) sayısının 362’ye yükseldiğini duyurdu. Açıklama, Edirne Uzunköprü Atatürk OSB ile Gaziantep Nurdağı OSB'nin açılışında gerçekleşti.

Kacır'ın Açıklamaları

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her yeni OSB, üretim kapasitemizi artırıyor ve ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Şu anda 120 bin hektar alanda 362 OSB ile güçlü bir üretim altyapısı oluşturduk," dedi.

İstihdam ve Yatırım Fırsatları

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin her bölgesinde istihdam yaratma ve yatırım fırsatlarını genişletme çabalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Sanayimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu hız kesmeden sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

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