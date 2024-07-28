Türkiye'de Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Yasalaştı

Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Yasalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeren kanun teklifini kabul etti. Bu düzenlemelerle birlikte dikkate değer maddeler yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Yeni Emekli Aylıkları ve Uzlaşma Kapsamı

Yapılan değişiklikler arasında en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olarak belirlenmesi yer alıyor. Ayrıca, mükelleflerin uzlaşma kapsamından çıkarılması ve günlük hasılat tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılatlarının tespit edilmesi de yasalaştı.

Vergi İstisnaları ve Geçiş Süreçleri

Gelir Vergisi Kanunu'na yapılan değişiklikle, belirli kriterleri karşılayan teknogirişim şirketlerinin verdiği pay senetleri, belirli şartlarla gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu şartlar çerçevesinde paylaşımın 3 yıl içerisinde elden çıkarılması durumunda vergi iadesi şartları belirlenecek.

Mükellef İzzahı ve Vergi Güvenliği

Söz konusu kanunla, vergi mükellefleri arasında yapılan yoklamalar sonucunda tespit edilen hasılat tutarlarının karşılaştırılması ve eğer fark %20'den fazla çıkarsa izaha davet edilmeleri sağlanacak. Ayrıca, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları için de vergi kesintisi uygulanması konusunda yeni düzenlemeler getiriliyor.

Ceza ve Teminat Düzenlemeleri

Yasada yapılan değişikliklerle kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamındaki ceza uygulamaları genişletilecek. Teminat uygulaması kapsamındaki mükelleflerden istenecek teminatın üst sınırı belirlenirken, vergi güvenliğinin sağlanmasında daha etkin yöntemlerin uygulanması hedefleniyor.

Gelecek Tarih ve Uygulama

Tüm bu düzenlemelerin 1 Ocak 2025'te geçerli olması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanacak olan usul ve esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

Bu kapsamda vergi yasaları, özellikle ticaretin dijitalleşmesi ve kayıt dışılıkla mücadele açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.