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Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri: İmalat Sanayisi İhracatta Öne Çıkıyor

Aralık 2024'te Türkiye'nin ihracatında imalat sanayisi yüzde 93,7 payla öne çıkarken, ithalatta ara malların payı yüzde 68,6 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:36
Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri: İmalat Sanayisi İhracatta Öne Çıkıyor

Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Aralık 2024 dönemi ve 2024 yılına ait dış ticaret istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye'nin Aralık 2024 döneminde ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,7 olarak kaydedildi. Bu dönemde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Aralık 2024 itibarıyla ise imalat sanayisinin ihracattaki payı yüzde 94,1, tarım sektörünün payı yüzde 3,6 ve madenciliğin payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

İthalatta Ara Mallar Öne Çıkıyor

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre Aralık 2024’te ithalatta ara malların payı yüzde 68,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,8 olarak belirlendi. Ocak-Aralık 2024 döneminde ise ara malların payı yüzde 69,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,8 oldu.

Ülkelere Göre İhracat ve İthalat

Aralık 2024 döneminde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 644 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya’yı 1 milyar 499 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 414 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İthalatta ise en yüksek rakam 4 milyar 540 milyon dolarla Rusyadandı.

Dış Ticaret Açığı Arttı

Özel Ticaret Sistemi'ne göre Aralık 2024'te dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 artarak 9 milyar 187 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,6'dan yüzde 69,8'e geriledi.

Yüksek Teknoloji Ürünleri

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri incelendiğinde Aralık 2024'te imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 4,7 olarak kayıtlara geçti. Ocak-Aralık 2024 döneminde bu oranlar sırasıyla yüzde 94,1 ve yüzde 3,6 oldu.

Ayrıca, Aralık 2024’te imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 11 olarak belirlendi.

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