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Türkiye Eylül 2023 Konut Satış İstatistikleri: Yabancılara Satışda Azalma

Eylül 2023'te Türkiye'de konut satışları hakkında detaylar; yabancı alımlarda düşüş, ipotekli satışlarda artış dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:19
Türkiye Eylül 2023 Konut Satış İstatistikleri: Yabancılara Satışda Azalma

Yabancılara Konut Satışlarında Düşüş

Türkiye genelinde eylülde 140.919 konut satışı gerçekleştirildi. Ancak, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 azalarak 2.022 konuta geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satımların payı ise yüzde 1,4 olarak belirlendi.

İlk Sırada İstanbul Var

Yabancı alımlarında ilk sırayı İstanbul aldı ve burada 783 konut satışı gerçekleşti. Bu şehri 548 konutla Antalya ve 210 konutla Mersin takip etti.

İpotekli Konut Satışlarında Artış

Öte yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 artış göstererek 15.825 konuta ulaştı. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 11,2 olarak hesaplandı.

İlk El Konut Satışları Yükseliyor

Eylülde ilk el konut satışları, yüzde 47,1 artışla 44.858 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 31,8 oldu. Ocak-eylül döneminde ise ilk el konut satışları 300.879 adete ulaştı ve yıllık bazda yüzde 12 artış kaydedildi.

İkinci El Satışlarda Yükseliş

Eylül ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 artarak 96.061 adet oldu ve toplam konut satışlarının yüzde 68,2‘sini oluşturdu.

Yabancı Uyruklu Alıcılar

Yabancılara yapılan satışlarda en yüksek payı Rusya vatandaşları aldı; eylülde 346 konut satın aldılar. Rusya'yı 163 konutla İran ve 139 konutla Irak vatandaşları izledi.

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