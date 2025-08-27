Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim — 1 milyon 113 bin 177 megavatsaat üretim

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 113 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 104 bin 887 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketim zirvesi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 204 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 982 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde kaynak dağılımı

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 22 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Dün ülke genelinde 12 bin 169 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 944 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.