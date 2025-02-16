Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 962 Bin Megavatsaat Üretim, 946 Bin Tüketim

Türkiye'nin günlük elektrik üretimi 962 bin 67 megavatsaat, tüketimi ise 946 bin 293 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 10:12
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 962 Bin Megavatsaat Üretim, 946 Bin Tüketim

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 67 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. Aynı gün içinde tüketim ise 946 bin 293 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin raporuna dayanmaktadır.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 20.00'de 43 bin 971 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim 05.00'te 33 bin 173 megavatsaat seviyesine düştü.

Elektrik Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %25,9 ile ilk sırada yer aldı. Onu ithal kömür santralleri %24,5 ve barajlı hidroelektrik santralleri %12,1 ile takip etti.

Dış Ticaret Verileri

Türkiye, dün toplam 16 bin 66 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 382 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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