Türkiye Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat

Türkiye Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 384 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 27 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 27,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye, dün 6 bin 714 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 345 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.