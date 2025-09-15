Türkiye ile Kanada Sürdürülebilir Madencilik Protokolü İmzaladı

Türkiye ile Kanada sürdürülebilir madencilikte işbirliği protokolü imzaladı

Ankara'daki törende TSM uygulaması gündeme geldi

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) ile Kanada Madenciler Birliği (MAC) arasında, Türk madencilik sektörünün çevresel ve sosyal riskleri daha etkin yönetmesini desteklemeyi amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalandı.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, TMD Başkanı Mehmet Yılmaz ve MAC Başkanı Pierre Gratton katıldı.

Arslan Narin, törende yaptığı konuşmada protokolün madencilik sektöründe çevresel, sosyal ve yönetsel sorumlulukların güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Narin, işbirliği ile Türkiye'de uygulanmaya başlanacak Towards Sustainable Mining (TSM-Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru) programının sürdürülebilir madencilik standartlarının yerleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Narin, MAPEG'in sorumlu madencilik ilkelerini esas alarak düzenli denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "TMD'nin bu aşamada aldığı inisiyatifi çok önemsiyorum. Sivil toplum kuruluşlarının kendi inisiyatifleriyle düzenlemeler yapması ve kendilerini kurallara bağlı hissetmesi çok daha kabul edilebilir bir uygulama olacaktır. Bugünkü imza töreninin, madencilik sektöründe sürdürülebilirlik uygulamaları açısında bir dönüm noktası olacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Yılmaz ise protokolün "önce insan ve çevre, sonra madencilik" anlayışını somutlaştıran temel bir adım olduğunu söyledi. Yılmaz, TSM'nin halihazırda 12 ülkede başarıyla uygulandığını belirterek, programın şirketlere performanslarını raporlama sorumluluğu getirdiğini, bağımsız denetimlerle şeffaflık ve kamuoyuna hesap verebilirlik sağladığını kaydetti.

Yılmaz, TSM'nin Türkiye koşullarına uyarlanarak sektörün ortak standardı haline getirilmesinin hedeflendiğini ve programla yalnızca sektör içi standartların yükseltilmesinin değil, toplumun madencilikten beklentilerinin karşılanmasının da amaçlandığını vurguladı. Ayrıca TMD'nin üyeleri üzerinde yaptırım yetkisinin bulunmadığını anımsatarak sürecin gönüllülük esasına dayalı olacağını ve derneğin üyelerine rehberlik rolü üstleneceğini bildirdi.

Pierre Gratton da törende işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Küresel ölçekte kritik minerallere olan talep hızla artıyor. Dünya daha fazla madenciliğe ihtiyaç duyuyor ancak bu madenciliğin sorumlu şekilde yapılması gerekiyor. Sorumlu madencilik uygulayan ülkeler, bu talep artışının en büyük kazananları olacak." ifadelerini kullandı.

Gratton, Kanada'nın bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu nedenle diğer ülkelerle dostluklarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye ile bu işbirliğini de bu çabanın bir parçası olarak görüyorum." diye konuştu.

