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Türkiye-İndonezya Ticaret Anlaşması ile KOBİ'lere Yeni Fırsatlar

Türkiye ve Endonezya arasında KOBİ'lere yönelik ticaret işbirliği anlaşması imzalandı. Hedef 10 milyar dolarlık ticaret hacmi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:30
Türkiye-İndonezya Ticaret Anlaşması ile KOBİ'lere Yeni Fırsatlar

Ticarette Yeni Dönem: Türkiye ve Endonezya Anlaşma İmzaladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso ile gerçekleştirdikleri anlaşmanın önemli detaylarını paylaştı. Bu anlaşma, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik dijital ticaret imkanlarını geliştirmek amacıyla imzalandı.

KOBİ'lere Yönelik Stratejiler

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası platformda Türkiye ve Endonezya'nın ticaret ilişkilerini güçlendirme hedeflerinin altını çizdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldıklarını belirten Bolat, her iki cumhurbaşkanının ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve ticari işbirliği üzerinde durduğunu ifade etti.

75. Yılda Hedef: 10 Milyar Dolar

Bu yıl, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılı kutlanırken, Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedeflerinin kararlılıkla sürdüğünü aktardı. İmzalanan mutabakat zaptı sayesinde; ticaretin kolaylaştırılması, ticari tanıtım faaliyetleri gibi birçok alanda işbirlikleri geliştirileceğini belirtti.

Ekonomik İşbirliği İçin Kararlılık

Bolat, gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülkenin ticaret ilişkilerini daha da ileriye götürmek için gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Dostane bağların güçlendirileceği ve her iki ülkenin refahını artıracak ekonomik işbirliği alanlarının derinleştirileceğine dair kararlılıkları vurgulandı.

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