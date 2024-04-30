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Türkiye Mart ayı dış ticaret istatistiklerinde gerileme: İthalat ve ihracatta düşüş

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde oluşturulan dış ticaret verileri, kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’nin Mart ayında gerçekleştirmiş olduğu ithalat ve ihracat istatistiklerinde, bir önceki yıla göre düşüş olduğu görülüyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:54
Türkiye Mart ayı dış ticaret istatistiklerinde gerileme: İthalat ve ihracatta düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan dış ticarette Mart ayı verileri açıklandı. Verilere göre, geçen yıla göre ihracatın yüzde 4.1 gerileyerek 22 milyar 571 milyon dolara düştüğü, ithalatın ise yüzde 6.3 gerileme göstererek 29 milyar 912 milyon dolara indiği görülüyor.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan verilere göre, dış ticaret açığında da geçen yıla göre yüzde 12.4’lük bir düşüş söz konusu. Buna göre, 2024 Mart ayı dış ticaret açığı 7 milyar 341 milyon dolar olarak kaydedildi.

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