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Türkiye'nin Dış Borç Stoku 30 Eylül Verileri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 525,8 milyar dolar, net dış borç stoku ise 265,4 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:17
Türkiye'nin Dış Borç Stoku 30 Eylül Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Dış Borç Stoku Raporu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 525,8 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 265,4 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bakanlık, brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini de detaylandırdı. Bu verilere göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 525,8 milyar dolar olarak kaydedilirken, bu stokun milli gelire oranı yüzde 41,7 olarak belirlendi.

Ayrıca, aynı tarihte net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak kaydedildi ve stokun milli gelire oranı yüzde 21,1 seviyesinde tespit edildi.

Hazine Garantili Dış Borç ve Kamu Net Borç Stoku

Hazine garantili dış borç stoku ise 17,2 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

Kamu net borç stoku, bu dönem itibarıyla 6 trilyon 706 milyar lira olarak kaydedildi ve stokun milli gelire oranı yüzde 17,1 olarak belirlendi.

Öte yandan, AB tanımlı genel yönetim borç stoku 10 trilyon 22 milyar lira olarak raporlandı. Bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 25,6 olarak tespit edildi.

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