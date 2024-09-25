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Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri: Girişim Özelliklerine Göre Analiz

Türkiye, 2023'te ihracatının %43,4'ünü büyük ölçekli girişimlerden elde etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:38
Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri: Girişim Özelliklerine Göre Analiz

Türkiye’nin Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılına dair yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin toplam ihracatının %43,4'ü büyük ölçekli girişimler tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, bu yıl 139 bin 349 girişim ihracat yaparken, 252 bin 908 girişim ithalat gerçekleştirdi.

Mikro ve Küçük Ölçekli Girişimlerin Rolü

Mikro ölçekli girişimler, 1-9 kişi çalıştıranlar, toplam ihracatın %20,2'sini oluşturmasına rağmen, ihracat yapan girişimlerin %69,4'ünü kapsadı. Küçük ölçekli girişimlerin ise 10-49 çalışanıyla ihracattaki payı %17,5 oldu. Öte yandan, ithalatın %12,9'unu mikro ölçekli girişimler, %13,1'ini ise küçük ölçekli girişimler üstlendi.

Sanayi Sektörü İhracatındaki Pay

Girişimlerin ana faaliyet alanlarına göre değerlendirme yapıldığında, sanayi sektörü ihracatının %56'sını, ithalatının ise %46,8'ini gerçekleştirdi. Sanayi sektörünün büyük ölçekli girişimleri, %67,3'lük ihracat payı ile dikkat çekerken, ticaret sektöründe 1-249 kişilik girişimlerin %88,8 ile ağırlığı sürdü.

Avrupa Birliği ile Ticaret

Sanayi ile faaliyet gösteren girişimler, ihracatlarının %46,7'sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirirken, %14,3'ü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapıldı. Ticaret sektöründeki girişimlerin en fazla ithalat yaptığı ülke grupları ise %30,2 ile AB ülkeleri oldu.

İlk 500 Girişimin Etkisi

Türkiye dış ticaretinde ilk 500 girişim, toplam ihracatın %48,5'ini, ithalatın ise %64,8'ini gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapan ilk 5 girişim, toplam ihracatın %8,1'ini oluşturuyor. Sanayi sektöründe ise en fazla ihracat yapan ilk 5 girişim, sektördeki ihracatın %14,1'ini gerçekleştiriyor.

İthalat Yapılan Ülke Sayısı

Girişimlerin %70,7'si tek ülkeye, %13,7'si iki ülkeye ithalat yaptı. Yüzde 1'lik dilimde ise 20 ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimler bulunuyor. İthalatın %50,5'i, çok sayıda ülkeden ithalat yapan girişimlere aittir.

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