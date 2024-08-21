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Türkiye'nin Doğrudan Yatırımlarındaki Artış: Hedef 2028

Bakan Şimşek, Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımları değerlendirerek, 2028 hedeflerinin önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:22
Türkiye'nin Doğrudan Yatırımlarındaki Artış: Hedef 2028

Doğrudan Yatırımlar ve Türkiye'nin Yükselişi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkedeki doğrudan yatırım verilerini inceleyerek Türkiye'nin küresel ölçekteki pozisyonunu paylaştı. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor" dedi.

2003-2024 Haziran döneminde ülkemize toplamda 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, bu rakamın Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payı artırdığını vurguladı.

Yatırım Payında Önemli Artış

2003 öncesindeki %0,2 seviyesinden, 2003-2023 döneminde %0,9'a yükselen bu oranın, uluslararası doğrudan yatırım stratejisi çerçevesinde 2028 yılına kadar %1,5 hedefine ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

Şimşek, Türkiye'nin ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretim politikaları ile daha büyük bir üretim merkezi olmayı hedeflediğini belirterek, "Bu süreç, büyüme potansiyelimizi artıracak ve vatandaşlarımızın refahını yükseltecektir" şeklinde konuştu.

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