Türkiye'nin elektrik üretim ve tüketim verileri, 15 Ekim 2023 tarihinde önemli bir tablo sundu. Dün 815 bin 998 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim 796 bin 582 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 324 megavatsaat ile 19:00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 154 megavatsaat ile 06:00'da gerçekleşti.

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 28,3 ile ithal kömür santralleri alırken, bunu yüzde 16,5 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye geçtiğimiz gün 19 bin 414 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 megavatsaat ise elektrik ithalatı yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.