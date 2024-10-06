Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketim verileri açıklandı. Dün, toplam 859 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 731 megavatsaat olarak gerçekleşti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 285 megavatsaat ile saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 676 megavatsaat ile saat 05.00'te kaydedilmiştir.

Üretim Dağılımı

Günlük elektrik üretiminde en büyük payı ithal kömür santralleri alarak %25.7 oranıyla ilk sırada yer aldı. Bu santralleri doğal gaz %19.7 ve barajlı hidroelektrik santralleri %16.3 oranlarıyla takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplam 15 bin 863 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 528 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.