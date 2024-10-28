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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye'de 771 bin 750 MWh elektrik üretildi, tüketim 754 bin 8 MWh oldu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:05
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Son günlerde Türkiye'nin enerji üretim ve tüketim rakamları dikkat çekici bir tablo sunuyor. Dünkü veriler ışığında, Türkiye'de günlük elektrik üretimi 771 bin 750 megavatsaat olarak kaydedilirken, tüketim ise 754 bin 8 megavatsaat seviyesine ulaştı.

Tüketim Dağılımı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 785 megavatsaat ile saat 19:00'da meydana gelirken, en düşük tüketim 27 bin 557 megavatsaat ile saat 08:00'de gerçekleşti.

Elektrik Üretiminde Kaynak Dağılımı

Günlük üretimde en yüksek paya sahip olan kaynak %25,3 ile ithal kömür santralleri oldu. Bu santralleri sırasıyla %17,6 ile doğal gaz ve %14,2 ile linyit santralleri takip etti.

Ticaret Verileri

Türkiye dün itibarıyla 18 bin 37 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 295 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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