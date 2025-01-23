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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: Çarpıcı Veriler

Türkiye'de dün elektrik üretimi 1.022.275 MWh, tüketimi ise 1.013.028 MWh olarak kaydedildi. Doğal gaz santralleri liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:06
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: Çarpıcı Veriler

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, dünden aydan günlük bazda 1 milyon 22 bin 275 megavatsaat elektrik üretti. Buna karşın, tüketim 1 milyon 13 bin 28 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine dayanan rapora göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 612 megavatsaat ile 12.00'de yaşanırken, en düşük tüketim ise 33 bin 484 megavatsaat ile 05.00'te kaydedildi.

Üretimde Sektörel Dağılım

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 33 ile doğal gaz santralleri aldı. Bu santralleri, yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye, dünkü verilerde 9 bin 752 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 506 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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