Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 948.912 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim 945.221 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından sağlandı.

Tüketimde Saatlik Dağılım

Dün, en yüksek elektrik tüketimi 15.00'te 45.797 megavatsaat ile gerçekleşmiştir. Aksine, en düşük tüketim ise 05.00'te 31.950 megavatsaat olarak tespit edilmiştir.

Üretim Kaynaklarının Dağılımı

Elektrik üretiminde en büyük payı ithal kömür santralleri alarak yüzde 25,1 ile lider konumda. Bunun ardından doğal gaz santralleri yüzde 16,6 ile, linyit santralleri ise yüzde 13,9 ile sıralanmaktadır.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye, dün ayrıca 14.356 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 18.047 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.