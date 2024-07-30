Türkiye'nin Otobüs İhracatı 2023'te Yüzde 34,2 Arttı

Türkiye'nin Otobüs İhracatı Yükselişte

Türkiye, 2023 yılının ilk yarısında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatını önemli bir ölçüde artırarak 74 ülkeye toplam 1 milyar 295 milyon 927 bin dolar değerinde dış satış gerçekleştirdi. Bu dönemde ihracatta %34,2 artış yaşandı.

Önde Gelen Pazarlar

Ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Fransa, Almanya ve İtalya oldu. Fransa'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %55,3 artarak 251 milyon 920 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya yapılan ihracat ise %1 azalışla 128 milyon 805 bin dolara geriledi. İtalya ise% 12,3'lük bir artışla 116 milyon 605 bin dolara ulaştı.

Suudi Arabistan'dan Dikkat Çeken Artış

Suudi Arabistan'a yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında ise yaklaşık 46 katlık bir artış gözlemlendi. Geçen yıl 1 milyon 972 bin dolar olan ihracat, bu yıl 90 milyon 621 bin dolara yükseldi.

Diğer Pazarlar ve Sonuçlar

Listenin 6. sırasında yer alan Birleşik Krallık'a yapılan ihracat %32 artışla 80 milyon 755 bin dolara ulaştı. ABD'ye yapılan ihracat ise %115'lik büyük bir yükselişle 70 milyon 634 bin dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında, geçmiş yıllarda hiç ihracat gerçekleşmeyen Japonya'ya da 2 milyon 732 bin dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye'nin bu sektördeki büyümesi, gelecekteki potansiyelini de ortaya koyuyor.