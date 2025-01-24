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Türkiye'nin Serbest Bölgelerinde 12 Milyar Dolar İhracat ve Rekor Dış Ticaret Fazlası

2023'te 19 serbest bölgede 12 milyar dolar ihracat yapıldı ve 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:18
Türkiye'nin Serbest Bölgelerinde 12 Milyar Dolar İhracat ve Rekor Dış Ticaret Fazlası

Serbest Bölgelerde İhracat Yükseldi

Ticaret Bakanlığına bağlı 19 serbest bölgede geçen yıl 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu süreçte, dış ticaret fazlası 4,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, serbest bölgelerin Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine sağladığı katkılar vurgulandı.

İthalatta Düşüş ve Rekabetçi Güç

Açıklamaya göre, serbest bölgelerin ithalatı 7,9 milyar dolar olarak belirlendi. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 14,8'lik bir düşüş gösterdi. İhracatın ithalatı karşılama oranının ise %152'ye yükselmesi, bu bölgelerin uluslararası ticaretteki rekabetçi gücünü bir kez daha kanıtladı.

İstihdam ve Teknoloji Gelişimi

2023'te serbest bölgelerde istihdam edilen kişi sayısı 96 bin 436 olarak kaydedildi. Bu sayı, toplamda 524'ü yabancı olmak üzere 2 bin 91 firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgelerde gerçekleşti. Ayrıca, orta-ileri (%47,7) ve yüksek (%8,3) teknoloji sınıfına dahil malların ihracattaki payı da 2023'teki %52,37'den 2024'te %56'ya çıkmıştır.

Gelecek Vizyonu

Serbest bölgelerin sadece dış ticarete değil, aynı zamanda yüksek teknoloji odaklı üretim ve istihdama da katkı sağladığına dikkat çekildi. Bu bölgelerin, Türkiye'yi küresel ekonomide daha güçlü bir konuma taşıdığı ifade edilirken, 2025 yılına kadar bu alanlarda yapılacak çalışmalar ile uluslararası ticarette daha kilit bir noktaya ulaşılacağı vurgulandı.

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