Türkiye'nin Siber Güvenlik Gücü: Yury Maksimov'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye'nin Siber Güvenlik Alanındaki Potansiyeli

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Cyberus'un kurucu ortağı Yury Maksimov, Türkiye'nin siber güvenlikte güçlü bir konumda olduğunu vurguladı. Maksimov, "Bence Türkiye'nin siber güvenlik konusunda çok güçlü olmaktan başka çaresi yok. Türkiye çok sayıda ve kendi kendine yeten endüstriye sahip. Dijitalleşme alanında yaptıklarınız açısından oldukça büyük bir ülke" ifadelerini kullandı.

Siber Güvenlikte Uluslararası İşbirliği

Maksimov, siber güvenliğin global düzeyde gelişmesi için uluslararası işbirliğinin elzem olduğunu belirtti. Cyberdom'un Moskova merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, mevcut dijitalleşme yapılarını güvenli hâle getirmenin önemli bir zorluk olduğunu ifade etti. Ayrıca, dijitalleşmenin hızına siber güvenliğin ayak uyduramadığını ve bu durumun yeniden bir düşünce yapısının kurulmasını gerektirdiğini ekledi.

Rusya'nın Siber Güvenlik Üzerindeki Dönüşümü

Maksimov, son üç yılda Rusya'nın geçirdiği dönüşüm sürecine de dikkat çekti. Siber saldırılara maruz kaldıklarını vurgulayan Maksimov, bu süreçte Rus teknoloji şirketlerinin kendi ürünlerini geliştirmeye yöneldiğini belirtti. "Rus şirketleri, dünya genelinden yazılım veya donanım ürünleri alırken, şimdi bağımsız ve kendi ürünlerini üretme anlayışına adapte oluyorlar" diye konuştu.

Türkiye ile İşbirliği Olasılıkları

Maksimov, Türkiye'nin siber güvenlik alanında kaydettiği ilerlemelerin uluslararası işbirlikleriyle daha da güçlenebileceğine inandığını ifade etti. Aynı zamanda, iki ülke arasında siber güvenlik mimarilerinin geliştirilmesi konusunda potansiyel işbirliklerinin oldukça verimli olabileceğini belirtti.

Yapay Zeka ve Siber Güvenlik

Son olarak, yapay zekanın siber güvenlik alanındaki etkilerine dikkat çeken Maksimov, bu yeni teknolojinin hem saldırılar tarafından hem de güvenlik uygulamaları tarafından kullanıldığını vurguladı. Yapay zekanın gelecekte insanlarla bütünleşerek operasyonel süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ancak, yapay zekanın hızlı gelişimini kontrol edebilmek için altyapının doğru bir şekilde hazırlanmasının önemine değindi.

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Cyberus'un kurucu ortağı ve Rusya'nın en büyük siber güvenlik şirketlerinden Positive Technologies'in kurucusu Yury Maksimov, hükümet kurumlarını, iş dünyasını ve bilişim şirketlerini bir araya getiren Cyberdom'un Moskova'daki merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Cyberus'un kurucu ortağı ve Rusya'nın en büyük siber güvenlik şirketlerinden Positive Technologies'in kurucusu Yury Maksimov, hükümet kurumlarını, iş dünyasını ve bilişim şirketlerini bir araya getiren Cyberdom'un Moskova'daki merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.