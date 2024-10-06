Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Stratejisi: Yenilikler ve YEKA İhaleleri

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Geleceği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu ay yenilenebilir enerji stratejisini ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale detaylarını açıklamayı planlıyor. Bu adımlar, Türkiye'nin enerji politikaları açısından büyük bir öneme sahip.

Temiz Enerji Açısından Can Su Olacak Gelişmeler

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışıyla dünya sıralamasında hızla yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan yatırımlar ve izlenen stratejiler ülkenin temiz enerji çeşitliliğini artırdı. Bu kapsamda açıklanacak yeni strateji ve YEKA ihale duyuruları bekleniyor.

Dışa Bağımlılığı Azaltmak İçin Adımlar

Günümüzde Türkiye'nin enerji ihtiyacının %67'si ithal kaynaklardan sağlanıyor. Bu durum, dışa bağımlılığı azaltmak için daha fazla yerli ve temiz enerji kaynaklarına yönelmenin önemini ortaya koyuyor. YEKA projeleri, bu bağlamda hem büyük hem de orta ölçekli kurulumları teşvik ederek yerli üretim ekipman kullanımını artırma amacı güdüyor.

Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü

Ekim ayı itibarıyla Türkiye'deki yenilenebilir enerji kurulu gücü, toplam 67.027 megavata ulaşmış durumda. Bu kapasitenin %58,72'sini elektrikteki toplam 114.142 megavat kapasiteden oluşuyor. Barajlı hidroelektrik santralleri 32.194 megavat ile en büyük paya sahipken, güneş enerjisi 18.691 megavat, rüzgar enerjisi 12.342 megavat, jeotermal 1.691 megavat ve biyokütle 2.109 megavat kapasiteleriyle takip ediyor.

609 Teravatsaate Ulaşan Elektrik Talebi

Türkiye'nin dinamik bir nüfus yapısı ve gelişen sanayisi ile 2035 yılına kadar elektrik talebinin 510 teravatsaate ulaşması bekleniyor. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadelede fosil yakıt kullanımını düşürmek için temiz enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerektiği vurgulanıyor.

YEKA İhaleleri ile Sektörün Beklentileri

Hakan Erkan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri olarak, YEKA yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin sektöre olumlu katkılar sunacağını belirtti. Geçmiş ihalelerden öğrenilen tecrübelerin bu süreçte önemli rol oynayacağına dikkat çekti.

4 Ekim itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yer alan kaynaklar ve kapasiteleri şu şekildedir:

Kaynak: Barajlı HES, Kapasite: 23.855 MW

Barajlı HES, 23.855 MW Kaynak: Akarsu HES, Kapasite: 8.339 MW

Akarsu HES, 8.339 MW Kaynak: Güneş, Kapasite: 18.691 MW

Güneş, 18.691 MW Kaynak: Rüzgar, Kapasite: 12.342 MW

Rüzgar, 12.342 MW Kaynak: Biyokütle, Kapasite: 2.109 MW

Biyokütle, 2.109 MW Kaynak: Jeotermal, Kapasite: 1.691 MW

Toplam Temiz Enerji Kurulu Gücü: 67.027 MW

Toplam Elektrik Kurulu Gücü: 114.142 MW

Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli fırsatlar sunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre dostu bir şekilde ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.