Türkiye Otomotiv Sektöründen Şubat Ayında 3 Milyar Dolar İhracat

Türkiye otomotiv endüstrisi, şubat ayında yaklaşık 3 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektör geçen ay gerçekleştirdiği ihracatla 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüş kaydetti.

Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 14,3 pay alan otomotiv sektöründe, en fazla dış satım tedarik endüstrisi grubunda gerçekleşti. Bu alanda 1 milyar 224 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Geçen yılın şubat ayına kıyasla binek otomobiller ihracatı yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolar olurken, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 9,5 azalış göstererek 211 milyon dolara geriledi. Ayrıca, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 480 milyon dolar ve çekici ihracatı 116 milyon dolar olarak kaydedildi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım, geçen senenin şubat ayına göre yüzde 7 azalış gösterdi. Ancak Romanya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 41, Çekya'ya ise yüzde 27 oranında ihracat artışları dikkat çekti.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya dış satış, geçen yılın aynı dönemine paralel seyretti. İspanya'ya yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 90 ve Portekiz'e ise yüzde 251 oranında ihracat artışları görüldü.

Üç haneli ihracat artışı gözlemlenen eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunda, Almanya'ya yüzde 120, İspanya'ya ise yüzde 198 artış kaydedildi. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Birleşik Krallık'a yüzde 63, Polonya ve Sırbistan'a üç haneli artışlar yapıldı.

Otomotivde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 7 artışla 470 milyon dolar ürün gönderildi. Fransa'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 316 milyon dolar, Birleşik Krallık'a ise yüzde 17 azalışla 299 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.