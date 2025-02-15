Türkiye Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü 13 Bin Megavatı Geçti

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kapasitesini Artırıyor

Türkiye'de, rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin 43 megavata ulaştı. Günlük elektrikteki üretim payı ise yaklaşık yüzde 14 seviyesine çıkmış durumda. 7 bölgedeki 280 santral ve 4 bin 360'tan fazla türbin ile rüzgar enerjisinden faydalanılıyor.

Yeni Projelerle Kapasite Artacak

Yıl sonuna kadar tamamlanacak projelerle bu oranın artması öngörülüyor. Türkiye, 2035 yılı itibarıyla 33 bin megavatlık yenilenebilir elektrik kurulu güç kapasitesi hedefini 120 bin megavata çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YEKA Yarışmaları ile İlgili Gelişmeler

Bu ay başında gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) rüzgar enerjisi 2024 yarışmalarında, 3 ilde tahsis edilen 1200 megavatlık bağlantı kapasitesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması hedefleniyor. Bu gelişmeler, ayrıca enerji maliyetlerini azaltmaya ve yerli üretimi teşvik etmeye yönelik önemli katkılar sağlıyor.

Ekonomik Değer ve Yatırımlar

Türkiye'nin rüzgar santrali ekipman imalatının ekonomik değerinin 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Bu alana yapılacak yeni yatırımlarla ülkenin potansiyelinin 10 milyar dolar seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Enerji talebinin son 22 yılda 3 katına çıkması nedeniyle Türkiye, hem yeni proje olanakları sağlıyor hem de yerli enerji kaynaklarına yatırıma devam ediyor.