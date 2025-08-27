Türkiye-Suriye Ticaretinde 24 Saat Dönemi: Cilvegözü, Öncüpınar ile Babel ve Babüsselam Açılıyor

Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili Görüşmeler Sonuçlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar arasında gerçekleştirilen görüşmeler, iki ülke arasındaki ticari normalleşme sürecinde önemli adımların atıldığını gösterdi. Görüşmeler, 62. Şam Uluslararası Fuarı çerçevesinde yapıldı ve heyetler arası kapsamlı müzakerelerle sürdü.

Gümrüklerde 24 Saat Transit Uygulaması

Ticaret Bakanı Bolat, alınan kararları şu sözlerle özetledi: "Yarından itibaren iki gümrük kapısında Türkiye'nin Cilvegözü ve Öncüpınar, Suriye'nin de Babel hava ve Babüsselam gümrük kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek". Ayrıca diğer 7 gümrükte akşam 20:00'ye kadar hizmet verilmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Ortak Gümrük Komitesi ve İşbirliği Anlaşmaları

Taraflar, ortak gümrük komitesi kurulması ve gümrüklerde işbirliği ile eğitim alanlarını kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladı. Ankara'da daha önce varılan ortak ticaret ve ekonomi komitesi anlaşmasının takibi vurgulandı.

Enerji, Ulaştırma ve Ticarette İlerlemenin Belgeleri

Bolat, enerji işbirliğinde önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek 1 Ağustos'ta Suriye'ye doğal gaz akışının başladığını hatırlattı. Ulaştırma alanında ise Mersin-Tartus Feribot Hattı'nın açıldığı, Mersin-Laskiye Feribot Hattı'nın işletmeci bulunması durumunda hızlı açılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Ticaret Hacmi ve Ekonomik İşbirliği

Karşılıklı ticaretin bu yılın 7 ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 55 arttığı ve 2 milyar dolar seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Bolat, Suriye'nin ekonomik gelişmesine yönelik olarak ticaret, yatırım, gümrükler, serbest bölgeler, sanayi bölgeleri, ulaştırma ve enerji alanlarında tam bir işbirliği yürütüleceğini kaydetti.

Geri Dönüş, İnsani Geçişler ve Normalleşme

Bolat, Suriye'de siyasi istikrar ve toplumsal huzur bakımından gerçekleşen gelişmelere vurgu yaparak "Artık Türkiye vatandaşları pasaportlarıyla izin almadan rahatlıkla Suriye'ye girip çıkabilecekler." dedi. Suriyeli vatandaşlarla ilgili konularda Göç İdaresi ve İçişleri Bakanlığı görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

Sanayi, Yatırım ve Serbest Bölge Planları

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Suriye İhracatçılar Meclisi kurulması için adımların atıldığını ve sanayi serbest bölge kurulması planının önemini vurguladı. Şaar, Suriye topraklarında Türk yöneticilere ve fabrikalara özel bölge tahsis edilmesinin gündemde olduğunu belirtti ve sanayinin dijital dönüşümüne dikkat çekti.

TİM: "Suriye Masası" ile Yeni Projeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen yıl Suriye'ye 2,2 milyar dolar ihracat yapıldığını, ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesine yaklaştığını ifade ederek, TİM bünyesinde kurulan "Suriye Masası" ile bölgedeki ticari fırsatların ve ortak projelerin takip edileceğini bildirdi.

Ortak Bildiri ve Kapsamlı Hedefler

Bolat, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile yapılan görüşmede iki ülkenin Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na hazır olduğunun teyit edildiğini ve Suriye'nin kurumsal kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bolat, iki ülke işbirliğini güçlendirecek ortak bildiriyi de imzaladıklarını açıkladı.

Yetkililer, 29 Ekim'de Şam'da düzenlenecek Suriye'nin yeniden imarı fuarına Türkiye'nin güçlü katılım göstereceğini ve önümüzdeki dönemde somut adımların atılmasının beklendiğini vurguladılar.