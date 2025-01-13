Türkiye, Suriye'ye Enerji Tedarikini Artıracak

Türkiye, Suriye'ye enerji tedarikini artırmayı hedefliyor. Bakan Bayraktar, bölgedeki enerji stratejisini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:47
Türkiye, Suriye'ye Enerji Tedarikini Artıracak

Türkiye, Suriye'ye Enerji Tedarikini Artırma Hedefinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin komşu pazarlarla olan bağlarını güçlendirmeyi ve özellikle Suriye'ye enerji tedarikini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Enerji Talebi ve Yenilenebilir Hedefler

Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye'nin enerji talebinin neredeyse 3 katına çıktığını ve bu artışın 20 yıl daha devam edeceğini vurguladı. Bakan Bayraktar, bu talebi karşılamak için ithal kaynaklara bağımlılığı azaltmaya yönelik çabaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin ayrıca karbon nötr bir ekonomi hedeflediğini söyleyen Bayraktar, "Yenilenebilir enerji bu 3 zorluğu da çözebiliyor. Güneş ve rüzgar enerjisini geliştirmeye odaklandık. Ayrıca jeotermal ve biyokütle enerjisi kaynaklarımız da mevcut," dedi.

Yeşil Şebeke Projesi ve Yatırımlar

Türkiye’nin 85 milyonluk nüfusuna ve enerji hedeflerine dikkat çeken Bayraktar, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 32 gigavattan 120 gigavata çıkaracaklarını açıkladı. Bunun için ihtiyaç duyduğu yatırım miktarının yaklaşık 80 milyar dolar olduğunu belirtti. Bayraktar, "Daha dayanıklı ve güçlü bir şebekeye ihtiyacımız var. Bunu 'yeşil şebeke' olarak adlandırıyoruz," ifadelerini kullandı.

Nükleer Enerjinin Rolü ve Bölgesel İş Birliği

Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisinin bir parçası olarak nükleer enerjiyi de portföyüne eklemeyi planladığını elmaladı. Ayrıca, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezerv keşfi yaptığını hatırlatarak, bu rezervler üzerinde bir tedarik ve değer zinciri oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yapan Bayraktar, "Bu dönemde şebekenin dönüşümü kritik hale geldi. Türkiye olarak komşu pazarlarla olan bağlantılarımızı artıracağız," dedi. Ayrıca, Irak'a enerji sağladıklarını ve Suriye'ye enerji tedarikini artırmanın istikrar açısından önemli olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin enerji politikası ve hedeflerini değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin enerji politikası ve hedeflerini değerlendirdi.

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