Türkiye ve Senegal Arasındaki Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolarhedefleniyor

Ticaret Bakanı Bolat'tan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Senegal ile Türkiye'nin ilişkilerinin çok daha ileri düzeylere ulaşacağını duyurdu. Bolat, her iki ülkenin liderlerinin belirlediği 'çok kısa süre içinde 1 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi' hedefinin özel sektörler tarafından başarıyla gerçekleştireceğini ifade etti.

Forumda Üst Düzey Katılım

Türkiye-Senegal İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve DEİK Başkanı Nail Olpak ile pek çok davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Bolat, Senegal Başbakanı Sonko'nun geniş bir resmi ve özel sektör heyetiyle Türkiye’ye gelmesinin önemine de vurgu yaptı.

Türkiye'nin Senegal Yatırımları

Bolat, Türkiye'nin Senegal ile olan ilişkilerin her alanda gelişmesine büyük önem verdiğini belirterek, "Senegal, Türkiye'den yatırımcıların iş yapma konusunda ilgi gösterdiği güvenli ve huzurlu bir ülke. Şimdiye dek tarım, madencilik, enerji ve sanayi alanlarında 780 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı." şeklinde konuştu.

Senegal'in Ekonomik Performansı

Senegal’in son yıllarda elde ettiği yüzde 7-8 ekonomik büyüme oranının, petrol ve doğal gaz keşifleriyle büyük bir ivme kazandığını kaydeden Bolat, bunu bir fırsat olarak değerlendirdi. Türkiye'nin bu süreçte Senegal’e destek verme taahhüdünü vurguladı.

Gelecek Projeleri ve İş Birlikleri

Bolat, Türk müteahhitlerinin dünya genelinde 39 projeyle 2,2 milyar dolarlık önemli projeler gerçekleştirdiğini belirtti. 2050 Senegal kalkınma planıyla birlikte pek çok alanda iş birliği ve yatırım fırsatlarının olduğunu dilig etti.

Ticaret Anlaşmaları ve Gelecek Toplantılar

Öte yandan, Bolat, Türkiye ve Senegal arasındaki yatırımların karşılıklı teşvik ve korunmasına yönelik anlaşmanın yürürlükte olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki dört ay boyunca birçok etkinlikte bir araya geleceklerini belirtti. 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ticaret Bakanları Zirvesi'nde, Senegal'den değerli bir iş insanları heyetini ağırlayacaklarını söyledi.

Bolat ayrıca, Türk iş insanlarını Senegal'de 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek uluslararası ticaret fuarına davet etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

