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Türkiye ve Suriye Ticari İlişkilerinde Yeni Dönem: Gümrük Vergileri Yeniden Değerlendiriliyor

Türkiye ve Suriye, ticari ilişkilerini geliştirerek gümrük vergilerini yeniden değerlendiriyor ve Serbest Ticaret Anlaşması'nı tekrar hayata geçiriyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:53
Türkiye ve Suriye Ticari İlişkilerinde Yeni Dönem: Gümrük Vergileri Yeniden Değerlendiriliyor

Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerde önemli adımlar atılıyor. 11 Ocak itibarıyla Suriye, tüm ülkeler ve sınır kapılarında uygulanan gümrük vergilerini belirli ürünler için yeniden değerlendiriyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2024'te Suriye'de halkın özgürlüğe kavuşması sürecinde iki ülke ilişkilerinin önemli ölçüde ilerlediği vurgulandı. Artık Türk ürünlerinin, yalnızca kuzey bölgelerde değil, tüm Suriye topraklarına ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin yeni hükümeti tarafından 11 Ocak'ta yürürlüğe giren ortak gümrük rejiminin bazı yanlış anlaşılmalara yol açtığına dikkat çekildi. Bu sebeple, Suriye yetkilileriyle video konferans görüşmeleri gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu liderliğindeki Türk heyeti, 23 Ocak'ta Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretle Suriye Ticaret Bakanı Mahir Halil el-Hasan ile önemli görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde atılacak adımlar ve gümrük konuları masaya yatırıldı. Açıklamada, gümrük vergilerinin yeniden değerlendirilmesi ve 2011'de askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusunda müzakerelere başlanması kararı alındığı ifade edildi.

İki ülke arasında sanayi, tarım, transit taşımacılık ve müteahhitlik alanlarında işbirliğinin artırılması planlanıyor. Ayrıca, Türk firmalarının Suriye'nin yeniden inşasında kritik bir rol oynayacağı bilgisi de aktarıldı.

Türk firmalarının, Suriye'nin belirli bölgelerine hizmet sunmasının ötesinde, artık tüm ülke genelinde faaliyet göstermesi için Suriye yönetimi ile koordinasyon sağlanacak. Ticari geçiş noktalarında yaşanan artan trafik, daha hızlı ve verimli şekilde yönetilmesi için mevcut koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Türkiye ve Suriye Ticari İlişkilerinde Yeni Dönem: Gümrük Vergileri Yeniden Değerlendiriliyor

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