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Türkiye'ye Ağustos'ta 497 Milyon Dolar Uluslararası Yatırım Girişi

Ağustosta Türkiye'ye 497 milyon dolarlık doğrudan yatırım geldi, bunun 283 milyon doları yatırım sermayesi olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:25
Türkiye'ye Ağustos'ta 497 Milyon Dolar Uluslararası Yatırım Girişi

Uluslararası Yatırımlarda Ağustos Raporu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından yayınlanan bültene göre, Türkiye'ye ağustos ayında 497 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) gerçekleşti.

Yatırımların Dağılımı

YASED, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri sonrasında, yılın ilk sekiz ayında toplam UDY miktarının 6,41 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2'lik bir düşüşü de beraberinde getirdi. 2002 yılından bu yana Türkiye'ye gelen UDY miktarının toplamda 270 milyar dolara yaklaşmış durumda.

Yatırım Girişi Detayları

Ağustos ayında gelen 497 milyon dolarlık yatırım içinde; 283 milyon doları yatırım sermayesi olarak kaydedildi. Yatırımların dağılımı ise şu şekilde: 201 milyon doları gayrimenkul satışından, 35 milyon doları ise borçlanma araçları yoluyla oluştu. Ayrıca, yatırım tasfiyeleri bu ay 22 milyon dolar değerinde aşağı yönlü bir etki yarattı.

Sektörel Dağılım

Ağustosta 283 milyon dolarlık yatırım sermayesinin %16’sını toptan ve perakende ticaret sektörü, yine %16’sını ise gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı oluşturdu.

Avrupa Birliği ve Yatırımcı Ülkeler

Türkiye'ye en çok yatırım yapan bölgeler arasında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri %54'lük pay ile ilk sırada yer aldı. AB ülkeleri, 2002-2023 yılları arasında toplam %59'luk paya sahip. Ağustosta ise AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri %16'lık pay ile ikinci sırada oldu. Yatırımların ülke bazında dağılımında ise Almanya %22 ile en büyük paya sahip olurken, onu %11 ile İsviçre, %10 ile Hollanda, %9 ile ABD, %9 ile Fransa, %8 ile Lüksemburg ve %7 ile Tayvan takip etti.

Yıl Toplamı Değerlendirmesi

2023 yılının sekiz aylık döneminde en çok yatırım yapan ülkeler sıralamasında Hollanda %20, Almanya %15 ve ABD %13 ile öne çıkıyor.

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