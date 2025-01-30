TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, önemli bir etkinliğe katıldı

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türk iş dünyası ve medya sektörünün birleştiği önemli bir platform olarak dikkat çekiyor.

Sönmez, katıldığı oylamada, fotoğrafçılığın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda sosyal olayları ve anları belgelemek açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. 'Yılın Kareleri' oylaması, her yıl birbirinden özel anları bir araya getirerek, toplumun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Bu tür etkinliklerin, sanatsal ve medyatik değerlere katkı sağladığını ifade eden Süleyman Sönmez, ajansların, fotoğraf ve haber diliyle toplumları bilgilendirme görevini üstlendiğini belirtti.