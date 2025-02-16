Türksat'tan Yerli Uydu Projesine Yeni Adım

Türkiye'nin Uzay Yolculuğunda Yeni Bir Dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın uzayda aktif görev yapan 3A uydusunun teorik ömrünü tamamladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Yeni uydu için hazırlıklara başladık; bu uydu yerli ve milli olacak, daha gelişmiş yeteneklere sahip olmasını planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türksat'ın Uydu Ağı Genişliyor

Türksat 1A ile başlayan Türk uzay yolculuğu, yerli uydu Türksat 6A ile devam ediyor. Şu anda uzayda Türksat'a ait toplam 6 haberleşme uydusu bulunuyor: 3A, 4A, 4B, 5A, 5B ve 6A. Bakan Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandı ve üretildi. Test aşamasına ulaştık, kısa süre içinde hizmete girecek." diye belirtti.

Uzayda Stratejik Güç

Uraloğlu, Türksat 6A'nın göreve başlaması ile birlikte, ilk kez aynı anda 6 uydu ve aynı boylamda 4 uyduyu işleme imkanına sahip olacaklarını vurguladı. Bakan, Türkiye'nin uzay çalışmalarında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Özel sektörün uzay alanına ilgisi artıyor; birçok firma bu alanda projeler geliştirmekte." dedi.

Üç Yeni Uydu Fırlatıldı

Uraloğlu, Türksat'ın 2021'den sonra üç yeni haberleşme uydusunu uzaya gönderdiğini, bu başarının dünyada çok az sayıda ülke tarafından gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Son olarak, Uraloğlu, Türkiye'nin uzayda farklı bir konuma gelebilme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti ve Türksat'ın, bölgenin en güçlü uydu operatörlerinden biri olma hedefini sürekli güçlendirdiklerini kaydetti.