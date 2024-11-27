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Tütün Mamulleri Üretim ve Ticaretinde Yeni Düzenlemeler

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin yasal üretim ve ticaretini artırmak için yeni yönetmelikler yayınladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:59
Tütün Mamulleri Üretim ve Ticaretinde Yeni Düzenlemeler

Yeni Yönetmelikler Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin kayıt dışı üretim ve ticaretini önlemek amacıyla önemli düzenlemelere gitti. Bakanlık tarafından hazırlanan, "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kayıt Dışı Üretim ve Ticaretle Mücadele

Düzenlemede, kayıt dışı üretimi önlemek adına çeşitli değişiklikler yapıldı. "Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği" kapsamında faaliyet gösteren "Ürün İzleme Sistemi"nin kapsamı genişletildi.

Yeni Uygulama Şartları

Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, makine çalışma testi, ürün denemesi ve deneme üretimi sırasında test bandrolü kullanılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, üretim tarihi ve kodlama bilgisinin birim paket üzerine basılması ve üretim tarihiyle bandrol aktivasyon tarihinin uyumlu olması şartı getirildi.

Tütün İthalatı ve İhracatı ile İlgili Yeni Kurallar

Tütün ithalatı, yalnızca tütün mamulleri üreten firmalar ve tütün işleme tesisine sahip olanlar tarafından gerçekleştirilebilecek. İhraç edilen tütün mamullerinde ise, yurt içi piyasada arz edilen mamul çeşitlerine ait birim paket ve grupman ambalajı kullanılamayacaktır.

Faaliyet Durdurma ve Devir Prosedürleri

Düzenleme, faaliyetine son verilen üretim tesisleri için uygulayacak işlemleri de belirledi. Üretim tesisini devralanlardan teminat alınacak ve devreden ile devralanın idari para cezalarının ve vergi borçlarının bulunmadığını belgelemesi gerekecek.

Borç Yapılandırması ve Devretme Koşulları

Vergi ve SGK borçlarını yapılandıran firmaların tesis devrinde, yapılandırma kapsamındaki borçların tamamen ödenmiş olması şartı getirildi. İzin koşulları revize edilerek, uygunluk belgesinin devredilmesi halinde o ürünlerin üretildiği tesisin devredildiği şahıs haricindeki kişilere devredilemeyeceği belirtildi.

Ürün Kategorileri ve Markalar

Aynı marka ile piyasaya arz edilecek mamul çeşitlerinin, yalnızca bir üretici veya ithalatçı aracılığıyla sunulmasına olanak tanındı. Ayrıca, şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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