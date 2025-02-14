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Ücretli Çalışan Sayısı Aralık 2024'te 15,6 Milyonu Aştı

Aralık 2024'te Türkiye'de ücretli çalışan sayısı, bir önceki yıla göre %2,2 artışla 15,6 milyon kişiyi geçti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:13
Ücretli Çalışan Sayısı Aralık 2024'te 15,6 Milyonu Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ait ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 15 milyon 582 bin 255 kişiye ulaştı. Aralık 2023'te bu sayı 15 milyon 244 bin 39 kişi olarak belirtilmişti.

Söz konusu ayda sektörler bazında yapılan incelemede, sanayi sektöründe yıllık bazda ücretli çalışan sayısında %0,9 azalma görülürken, inşaat sektöründe %4,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %3,7 artış kaydedildi.

Aylık değişimlere bakıldığında ise, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2024'te önceki aya göre değişiklik göstermedi. Bu süreçte sanayi ve inşaat sektörlerinde %0,1 azalma, ticaret-hizmet sektöründe ise herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

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