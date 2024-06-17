Ucuz sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Piyasanın en ucuz 4 otomobili belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODD) tarafından yayımlanan son raporlara göre, Türkiye'de sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlilik belirliyor. Mayıs ayı verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,19 düşüşle 80.260 adet araç satışı gerçekleşti. Bu düşüş, yüksek faiz oranları ve finansman zorlukları gibi faktörlerin etkisiyle yaşandı.

Sıfır araç piyasasında en uygun fiyatlı modeller arasında öne çıkanlar ise küçük Hatchback segmentinde yer alan Kia Picanto ve Hyundai i10 oldu. Her ikisi de ortalama 850.000 TL civarında bir fiyatla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca Renault Clio ve Fiat Egea modelleri de bütçe dostu seçenekler arasında yer almakta.





İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yüksek faiz oranlarının ve finansman zorluklarının tüketicilerin araç alım kararlarını etkilediğini vurguladı. Bu koşullar altında bayilerin cazip kampanyalar düzenlemesine rağmen, talep beklenen düzeyde olmadı.

Öte yandan ikinci el araç piyasasında da durağanlık gözleniyor. Yaklaşık 8 aydır devam eden bu durumun temel nedenleri arasında yüksek kredi maliyetleri ve mevduat oranları bulunuyor. Yaz aylarında bir miktar hareketlenme beklenmesine rağmen, yüksek ikinci el fiyatları, sıfır araçlara olan talebi artırıyor.





Ertemel, gelecek dönemde otomobil fiyatlarında %2 ila 3 arasında bir artış beklentisi olduğunu belirtirken, markaların kampanyalarla tüketici lehine destek sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Ancak bu süreçte ana faktörün talep olduğunu vurgulayarak, talebin artması durumunda kampanyaların sona erebileceğini dile getirdi.





Türkiye otomotiv sektörü, güncel ekonomik koşullar ve tüketici tercihleri doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Yüksek maliyetlere rağmen, sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki seçeneklerle ilgili güncel gelişmeleri takip etmek, tüketiciler için önem arz ediyor.