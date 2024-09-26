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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul AirShow'da Hedefleri Açıkladı

Bakan Uraloğlu, İstanbul AirShow'da yaptığı konuşmada, dış hatlardaki uçuş noktası hedefini 349 olarak belirtti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul AirShow'da Hedefleri Açıkladı

İstanbul AirShow 2024'te Heyecan Verici Açılış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14. İstanbul AirShow 2024 Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Dış Hatlarda Yeni Hedefler

Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni rotalarla dış hatlardaki uçuş nokta sayısını 349'a çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmasında, sivil havacılık ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesinin önemine değinen Uraloğlu, "Artık insanlar, A noktasından B noktasına en hızlı, güvenli ve konforlu şekilde nasıl ulaşacaklarını sorguluyorlar." dedi.

22 Yılda Sağlanan İlerleme

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son 22 yıl içinde ulaştırma alanında büyük bir gelişim kaydettiğine dikkat çekerek, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki projelerin vatandaşların ulaşım taleplerine yanıt verdiğini ifade etti.

Yeni Havalimanları ve Hızlı Trenler

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile beraber iç hatlardaki aktif havalimanı sayısının 58'e çıkarıldığını belirten Uraloğlu, ayrıca yüksek hızlı trenlerle 91 milyon yolcunun taşındığını aktardı.

Uluslararası Hava Ulaşım Ağı

Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası hava ulaşım ağına 286 yeni nokta ekleyerek toplamda 347 noktaya ulaştığını söyledi. Yeni seferlerin Şili'nin başkenti Santiago ve Avustralya'nın Sydney yönüne olacağını duyurdu.

Yerli ve Milli Teknolojilerin Gelişimi

Bakan, Türkiye'nin yerli ve milli uzay projeleri ile de uluslararası alanda söz sahibi olduğunu belirtti. İlk yerli haberleşme uydusunun fırlatıldığını ve TÜRKSAT 6A projesinin başarıyla ilerlediğini söyledi.

Hava Savunma Teknolojileri

Uraloğlu, hava savunma sanayisinde Türkiye'nin geliştirdiği İHA'lar ve savaş uçaklarına dikkat çekerek, bu alanda Avrasya'da lider bir rol üstlendiğimizi ifade etti.

Son olarak, İstanbul AirShow'un uluslararası işbirliklerine olan katkısına vurgu yaparak, etkinliğin sektörde yeni fırsatlar yaratacağına inandığını belirtti.

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