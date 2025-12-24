DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,71 -0,03%
ALTIN
6.187,67 -0,11%
BITCOIN
3.718.941,24 1,29%

Uludağ Enerji'ye Global Banking & Markets 2025'te 'Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması' Ödülü

Uludağ Enerji, 17,1 milyar TL'lik sendikasyon kredisiyle Global Banking & Markets 2025'te 'Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması' ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:23
Uludağ Enerji'ye Global Banking & Markets 2025'te 'Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması' Ödülü

Uludağ Enerji'ye prestijli finans ödülü

Uludağ Enerji, Global Banking & Markets: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya & Türkiye Ödülleri 2025 kapsamında "Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması" ödülüne layık görüldü. Güney Marmara'da 5 milyondan fazla kişiye enerji dağıtım ve perakende hizmeti sunan şirket, sektördeki büyüme ve dönüşüm stratejisini uluslararası finans çevrelerinde tescilledi.

Ödül ve sendikasyon işlemi

Şirketin, 17,1 milyar TL tutarındaki sendikasyon kredisi işlemi, jüri tarafından yılın yerel para birimi kredi anlaşması olarak değerlendirildi. Bu finansman, özellikle sürdürülebilir akıllı şebeke yatırımları başta olmak üzere enerji arz güvenliğini güçlendirecek kritik projelerin kesintisiz ilerlemesini sağlamayı hedefliyor.

Tören ve temsilciler

Ödül töreni Swissotel The Bosphorus'ta düzenlendi. Organizasyona Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem de katıldı; ödül, şirket adına CFO Duygu Tokgöz'e takdim edildi.

Uluslararası değerlendirme

Global Banking & Markets: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya & Türkiye Ödülleri 2025, bölgedeki en başarılı finansal işlemleri ve yenilikçi uygulamaları ödüllendiriyor. Platform, işlem büyüklüğü, yatırımcı ilgisi, finansal yenilik ve yapılandırma başarısı gibi kriterlerle Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye'deki lider kurumları öne çıkarıyor.

ULUDAĞ ENERJİ, GLOBAL BANKİNG & MARKETS: ORTA VE DOĞU AVRUPA, ORTA ASYA & TÜRKİYE ÖDÜLLERİ 2025...

ULUDAĞ ENERJİ, GLOBAL BANKİNG & MARKETS: ORTA VE DOĞU AVRUPA, ORTA ASYA & TÜRKİYE ÖDÜLLERİ 2025 KAPSAMINDA "YILIN YEREL PARA BİRİMİ KREDİ ANLAŞMASI" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Değirmenci’den MESS’e Sert Tepki: Ücret Zammı Yetersiz Bulundu
2
10. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde 80 Ödül Sahibi
3
Muradiye OSB'den Manisa'ya 430 İşyeriyle Sanayi Hamlesi
4
Uludağ Enerji'ye Global Banking & Markets 2025'te 'Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması' Ödülü
5
Alaşehir Pazarında Bal Kabağı: Kendisi ve Çekirdeği Şifa Kaynağı
6
Akiş GYO’ya Sustainable Fitch’ten En Yüksek 2’nci Seviye ve 73 Puan Onayı
7
Gümüş Rekorunu Tazeledi: Ons 72 Dolar, Gram 100 TL'ye Ulaştı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor