Uludağ Enerji'ye Global Banking & Markets 2025'te 'Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması' Ödülü

Uludağ Enerji'ye prestijli finans ödülü

Uludağ Enerji, Global Banking & Markets: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya & Türkiye Ödülleri 2025 kapsamında "Yılın Yerel Para Birimi Kredi Anlaşması" ödülüne layık görüldü. Güney Marmara'da 5 milyondan fazla kişiye enerji dağıtım ve perakende hizmeti sunan şirket, sektördeki büyüme ve dönüşüm stratejisini uluslararası finans çevrelerinde tescilledi.

Ödül ve sendikasyon işlemi

Şirketin, 17,1 milyar TL tutarındaki sendikasyon kredisi işlemi, jüri tarafından yılın yerel para birimi kredi anlaşması olarak değerlendirildi. Bu finansman, özellikle sürdürülebilir akıllı şebeke yatırımları başta olmak üzere enerji arz güvenliğini güçlendirecek kritik projelerin kesintisiz ilerlemesini sağlamayı hedefliyor.

Tören ve temsilciler

Ödül töreni Swissotel The Bosphorus'ta düzenlendi. Organizasyona Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem de katıldı; ödül, şirket adına CFO Duygu Tokgöz'e takdim edildi.

Uluslararası değerlendirme

Global Banking & Markets: Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya & Türkiye Ödülleri 2025, bölgedeki en başarılı finansal işlemleri ve yenilikçi uygulamaları ödüllendiriyor. Platform, işlem büyüklüğü, yatırımcı ilgisi, finansal yenilik ve yapılandırma başarısı gibi kriterlerle Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye'deki lider kurumları öne çıkarıyor.

