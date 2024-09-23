UniCredit, Commerzbank'taki Hissesini Yüzde 21'e Çıkardı

UniCredit'ten Commerzbank Hamlesi

İtalyan bankası UniCredit, Alman finans kuruluşu Commerzbank’taki hissesini %21'e çıkarırken, bu oranı %29,9'a yükseltmek için gerekli yasal işlemlere başladı.

Açıklama ve Hedefler

UniCredit’in resmi açıklamasında, bu artışın finansal araçlar kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Hisse oranını %11,5 artırarak %21'e ulaşan UniCredit, şimdi daha fazla hisse elde etmek için gerekli adımları atıyor.

Stratejik Vizyon

Yapılan açıklamada, "UniCredit, Commerzbank’ın hem kendi başına hem de UniCredit bünyesinde, Almanya ve daha geniş paydaşlar için önemli bir değer yarattığına inanıyor," ifadelerine yer verildi. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa'da Bankacılık Birliği

UniCredit ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu’nun son raporunu referans alarak, Avrupa'da güçlü bir bankacılık birliğinin ekonominin başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Alman bankacılık sektörünün büyümesi ve rekabet gücünün artırılması da hem Almanya hem de genel olarak Avrupa için hayati önem taşıdığı ifade edildi.