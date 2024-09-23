DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,04 0,25%
ALTIN
2.885,19 -0,37%
BITCOIN
2.158.325,48 -0,08%

UniCredit, Commerzbank'taki Hissesini Yüzde 21'e Çıkardı

UniCredit, Commerzbank'taki hissesini artırarak yüzde 21'e yükseltti ve daha fazla pay almak için başvuruda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:33
UniCredit, Commerzbank'taki Hissesini Yüzde 21'e Çıkardı

UniCredit'ten Commerzbank Hamlesi

İtalyan bankası UniCredit, Alman finans kuruluşu Commerzbank’taki hissesini %21'e çıkarırken, bu oranı %29,9'a yükseltmek için gerekli yasal işlemlere başladı.

Açıklama ve Hedefler

UniCredit’in resmi açıklamasında, bu artışın finansal araçlar kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Hisse oranını %11,5 artırarak %21'e ulaşan UniCredit, şimdi daha fazla hisse elde etmek için gerekli adımları atıyor.

Stratejik Vizyon

Yapılan açıklamada, "UniCredit, Commerzbank’ın hem kendi başına hem de UniCredit bünyesinde, Almanya ve daha geniş paydaşlar için önemli bir değer yarattığına inanıyor," ifadelerine yer verildi. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa'da Bankacılık Birliği

UniCredit ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu’nun son raporunu referans alarak, Avrupa'da güçlü bir bankacılık birliğinin ekonominin başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Alman bankacılık sektörünün büyümesi ve rekabet gücünün artırılması da hem Almanya hem de genel olarak Avrupa için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık Konferansı İstanbul'da Yapılacak
2
Ayda 10 bin TL'yi gözden çıkarana sıfır otomobil! Böyle kampanya bir daha gelmez: Firma indirime indirim yaptı!
3
Ticaret Bakanlığı'ndan Ukrayna ile İHA/SİHA İddialarına Yalanlama
4
Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!
5
Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek
6
Audi'den baş döndüren model! Türkiye'ye o tarihte giriş yapacak: Görenler bayılacak
7
TCMB’den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı