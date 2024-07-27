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Üniversitelilere destek için son 3 gün! Başvurana 100 bin lira nakde ek her ay 15 bin lira burs yatacak!

Üniversite sınavına giren öğrencilerin sonuçlarının açıklanmasının ardından artık tercih dönemi başladı. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte üniversiteler çeşitli tanıtım programları açıklamaya başlarken, Boğaziçi Üniversitesi’nden tanıtım günleri duyurusu yapıldı. İşte Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Günleri 2024 etkinliği…

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:19
Üniversitelilere destek için son 3 gün! Başvurana 100 bin lira nakde ek her ay 15 bin lira burs yatacak!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi, aday öğrenciler için "Tanıtım Günleri 2024" etkinliğini başlattı. Aktarılanlar kapsamında üniversite, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Güney Kampüs'teki tarihi Albert Long Hall Binası'nda gerçekleştirilecek olan bu etkinliğin aday öğrencilere üniversiteyi ve lisans programlarını daha yakından tanıma fırsatı sunacağını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tanıtım Günleri boyunca üniversite öğretim üyeleri tarafından bölüm tanıtım sunumları ve çeşitli seminerler düzenlenecek. Adaylar, bu sunumlar ve seminerler sayesinde bölümlerin sunduğu lisans programlarının içerikleri hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Ayrıca, öğretim üyeleriyle tanışma ve kampüsü gezme fırsatı da yakalayacaklar. Zaman zaman mezunlar da etkinliğe katılarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki deneyimlerini paylaşacaklar.

Yeni burs programları duyuruldu! 

boğaziçi üniversitesi burs

Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi, YKS'de dereceye giren aday öğrenciler için yeni bir burs programı da başlattı. YKS'de SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinde ilk üçe giren öğrencilere tek seferlik 100 bin lira nakdi destek sağlanacak. Ayrıca, ilk 10'a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin lira, sıralamada 11-100 arasında yer alan öğrencilere ise yılda 9 ay süreyle 10 bin lira burs desteği verilecek. İlk 100'deki tüm öğrenciler ayrıca yurtlarda ücretsiz konaklama, yemek bursu, kitap bursu, Teknopark'taki kuluçka merkezinden ücretsiz yararlanma, kapalı ve açık havuz, fitness salonu ile SİNEBU'ya ücretsiz üyelik imkanlarından faydalanabilecekler.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'den açıklama geldi! 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın (BÜVAK) destekleriyle öğrenciler için yeni burs imkanları sunduklarını belirtti. İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nin son yıllarda en başarılı öğrencilerin gözdesi olmayı sürdürdüğünü aktarırken, ilk 100’deki öğrencilerin burs imkanıyla destekleneceğini de aktardı. Ayrıca, lisans programlarına dair verilecek olan burslarla ilgili bilgilerin 22-30 Temmuz tarihleri arasında Güney Kampüs’te düzenlenecek olan tanıtım günlerinde aktarılacağını da vurguladı. 

burs programı

Tanıtım günlerinde neler olacak?

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacak olan tanıtım günlerinde program şöyle olacak: 

  • Bölüm tanıtımları: Üniversite öğretim üyeleri tarafından yapılan sunumlarla bölümlerin tanıtımı.
  • Kampüs turları: Aday öğrenciler için rehberli kampüs turları.
  • Mezun deneyimleri: Mezunların katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitim ve sosyal yaşam hakkında paylaşımlar.
  • Burs ve destek programları: Yeni burs imkanları ve destek programları hakkında bilgilendirme.
  • Sosyal aktiviteler: Üniversitenin sunduğu sosyal imkanlar ve etkinlikler hakkında bilgi.

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