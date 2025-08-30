DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.461.443,43 -0,86%

UYMSİB Başkanı Yazgan: Bursa Siyah İnciri AB Gümrüklerinde Bekletiliyor

UYMSİB Başkanı Senih Yazgan, coğrafi işaretli Bursa siyah incirinin AB gümrüklerinde 'fusarium' şüphesiyle bekletildiğini, ihracatın acilen çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:12
UYMSİB Başkanı Yazgan: Bursa Siyah İnciri AB Gümrüklerinde Bekletiliyor

UYMSİB Başkanı Yazgan: Bursa siyah inciri AB gümrüklerinde bekletiliyor

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, coğrafi işaret tescilli Bursa siyah inciri ihracatında son günlerde yaşanan beklemelerin acilen giderilmesi çağrısında bulundu.

Bekletme nedeni: fusarium ve doğal döllenme süreci

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB coğrafi işaret tesciline sahip ve organik üretimle dünyaca kabul gören Bursa siyah incirinin hasat ve ihracat döneminin başladığını belirtti. İncirlerde hasat sırasında görülebilen fiziksel bozulmanın, literatürde 'fusarium' olarak anılan bir görüntü şeklinde ortaya çıktığını, bunun insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığının ise henüz bilimsel olarak tespit edilmediğini vurguladı.

Yazgan, incirin doğal olgunlaşma aşaması olan döllenme ile meyve içinde oluşan kırmızı renkli dokunun yenilebilir hale geldiğini, arıların döllenmeye hazır incirlere gitmesi sonucu bu fiziksel bozulmanın görülebildiğini anlattı.

AB uygulamaları ve örnekleme yöntemi ihracatı bloke ediyor

Yazgan, özellikle Almanya ve Avusturya başta olmak üzere birçok AB ülkesinin gümrüklerinde ürünlerin bekletildiğini ve bu durumun ihracatı ciddi şekilde sekteye uğrattığını söyledi. Yazgan'ın ifadeleri şöyle:

'Her tırdan tesadüf eseri 10 tane örnek alınıyor, bunların iki ya da üçünde renk bozulması varsa koskoca bir tır dolusu ürünü bloke ediyorlar ve ülkeye girişlerine izin vermiyorlar.'

Yazgan, AB gıda kodeksinde bu duruma ilişkin net bir tanımlama bulunmadığını, görsel analiz temelinde uygulanan bu yaklaşımın ihracatta kilit engel oluşturduğunu kaydetti.

Ticari sonuçlar ve acil çözüm çağrısı

UYMSİB Başkanı, son birkaç gündür yoğunlaşan engellemeler nedeniyle şu anda onlarca tırın yollarda beklediğine, alım noktalarında çok sayıda üreticinin topladığı ürünlerin halen elinde kaldığına dikkat çekti. Sorunun çözülmemesi halinde paketlenip gönderilmiş incirlerin çöpe atılmasının söz konusu olduğunu belirten Yazgan, şunları ekledi:

'İhracatın olmaması durumunda kalan ürünlerin iç piyasada tüketilmesi de söz konusu değil. Bu sorun ülkemizin, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın ciddi bir oranda kayba uğraması demek.'

Yazgan, ürünlerin 5-6 gün içinde raflarda tüketiciye ulaşması gerektiğini, konuyu ilgili bakanlıklarla ve o ülkelerdeki ticari ataşelerle görüştüklerini ancak çözüm süresinin belirsizliğinin üreticide ve ihracatçılarda büyük kaygı yarattığını söyledi.

Son olarak Yazgan, Bursa siyah incirinin Avrupa'ya ve dünya pazarlarına ihracatı yapılan ender ürünlerden olduğunu hatırlatarak, konunun acilen teknik ve diplomatik kanallarla ele alınması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silajlık Mısır 30 Bin Dekara Çıkarak Hayvancılığı Güçlendiriyor
2
UYMSİB Başkanı Yazgan: Bursa Siyah İnciri AB Gümrüklerinde Bekletiliyor
3
Yatırım Fonları Haftalık Getiri %0,76, BES %0,65
4
Eylülde Yoğun Ekonomi Ajandası: Büyüme, Enflasyon, İhracat ve OVP
5
ABD Tarım Dışı İstihdam Beklentisi, Lisa Cook Krizi ve Nvidia Bilançosu
6
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları
7
Haftanın En Çok Kazandıran Fonları: Foneria %56,66 ile Zirvede

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi