UYMSİB Başkanı Yazgan: Bursa Siyah İnciri AB Gümrüklerinde Bekletiliyor

UYMSİB Başkanı Yazgan: Bursa siyah inciri AB gümrüklerinde bekletiliyor

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, coğrafi işaret tescilli Bursa siyah inciri ihracatında son günlerde yaşanan beklemelerin acilen giderilmesi çağrısında bulundu.

Bekletme nedeni: fusarium ve doğal döllenme süreci

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB coğrafi işaret tesciline sahip ve organik üretimle dünyaca kabul gören Bursa siyah incirinin hasat ve ihracat döneminin başladığını belirtti. İncirlerde hasat sırasında görülebilen fiziksel bozulmanın, literatürde 'fusarium' olarak anılan bir görüntü şeklinde ortaya çıktığını, bunun insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığının ise henüz bilimsel olarak tespit edilmediğini vurguladı.

Yazgan, incirin doğal olgunlaşma aşaması olan döllenme ile meyve içinde oluşan kırmızı renkli dokunun yenilebilir hale geldiğini, arıların döllenmeye hazır incirlere gitmesi sonucu bu fiziksel bozulmanın görülebildiğini anlattı.

AB uygulamaları ve örnekleme yöntemi ihracatı bloke ediyor

Yazgan, özellikle Almanya ve Avusturya başta olmak üzere birçok AB ülkesinin gümrüklerinde ürünlerin bekletildiğini ve bu durumun ihracatı ciddi şekilde sekteye uğrattığını söyledi. Yazgan'ın ifadeleri şöyle:

'Her tırdan tesadüf eseri 10 tane örnek alınıyor, bunların iki ya da üçünde renk bozulması varsa koskoca bir tır dolusu ürünü bloke ediyorlar ve ülkeye girişlerine izin vermiyorlar.'

Yazgan, AB gıda kodeksinde bu duruma ilişkin net bir tanımlama bulunmadığını, görsel analiz temelinde uygulanan bu yaklaşımın ihracatta kilit engel oluşturduğunu kaydetti.

Ticari sonuçlar ve acil çözüm çağrısı

UYMSİB Başkanı, son birkaç gündür yoğunlaşan engellemeler nedeniyle şu anda onlarca tırın yollarda beklediğine, alım noktalarında çok sayıda üreticinin topladığı ürünlerin halen elinde kaldığına dikkat çekti. Sorunun çözülmemesi halinde paketlenip gönderilmiş incirlerin çöpe atılmasının söz konusu olduğunu belirten Yazgan, şunları ekledi:

'İhracatın olmaması durumunda kalan ürünlerin iç piyasada tüketilmesi de söz konusu değil. Bu sorun ülkemizin, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın ciddi bir oranda kayba uğraması demek.'

Yazgan, ürünlerin 5-6 gün içinde raflarda tüketiciye ulaşması gerektiğini, konuyu ilgili bakanlıklarla ve o ülkelerdeki ticari ataşelerle görüştüklerini ancak çözüm süresinin belirsizliğinin üreticide ve ihracatçılarda büyük kaygı yarattığını söyledi.

Son olarak Yazgan, Bursa siyah incirinin Avrupa'ya ve dünya pazarlarına ihracatı yapılan ender ürünlerden olduğunu hatırlatarak, konunun acilen teknik ve diplomatik kanallarla ele alınması gerektiğini vurguladı.