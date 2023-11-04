Vatandaşın başvurusu işe yaradı: Su faturaları başvurana iade edilecek

Su faturalarında yapılan başvurular sonuç aldı. Ankara Sincan'da yaşayan Necati Tavşanoğlu, su faturasının yüksek gelmesinden ötürü ASKİ'ye başvuruda bulunarak gelen yanıta inanamadı.

Vatandaşın başvurusu işe yaradı: Su faturaları başvurana iade edilecek
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Vatandaş Necati Tavşanoğlu her ay ortalama olarak su faturasının 250-300 TL aralığında geldiğini bu ay 850 TL su faturasını görünce nedenini araştırmaya başladı. ASKİ görevlileriyle konuşan Tavşanoğlu eleman eksikliğinden ötürü faturasının kıyaslama sistemiyle yapıldığı bilgisini verdi.

Eylül ayıyla beraber yapılan bahar temizliğiyle halılar, perdeler yıkadığı için o ay 830 TL faturayı önemsemediğini dile getiren Tavşanoğlu, devamında kredi kartından ekim ayı için 850 TL kesilmesiyle şikayet etmek için ASKİ'ye başvuruda bulundu.

Yüksek su faturası

Konu hakkında ASKİ'den yanıt gecikmezken yönetimin bu ay yaşayan teknik bir sorundan ötürü yaşandığını belirterek mağdur abonelerin başvuruların ele alınarak düzeltileceği açıklandı. 

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