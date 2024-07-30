VİOP'ta Ağustos Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Güne Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,1 düşüşle 12.053,25 puandan başladı.

Açılış Seansındaki Durum

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki günkü normal seans kapanışına göre %0,1 azalış göstererek 12.053,25 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı %1,3 düşüşle 12.063,58 puandan tamamlamış; akşam seansında ise %0,1 gerileyerek 12.054,05 puana inmiştir.

Küresel Piyasalarda Beklentiler

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtiyorlar. Bu hafta yapılacak toplantılardan, bankaların gelecekteki politikalarıyla ilgili ipuçları alınması bekleniyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed), yarın politika faizini son kez %5,25-5,50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Bunun yanı sıra, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici bir etki yaratması bekleniyor.

Faiz İndirimleri Beklentisi

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yıl sonuna kadar üç kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor. Fed'den gelecek sinyaller ve Cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler, bankanın faiz indirimi ile ilgili belirsizlikleri azaltabileceği öngörülüyor.

Bugünkü Veri Gündemi

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilirken, yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açılan iş sayısı gibi yoğun veri gündemi izlenecek. Teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek, 12.100 ve 12.200 puanın ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor.