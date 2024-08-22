VİOP'ta Ağustos Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,17 yükselerek 11.006,25 puandan işlem görerek başladı.

Ağustos Vadeli Kontratta Dünkü Seyir

Dün satış ağırlıklı seyrederken, ağustos vadeli endeks kontratı normal seansı yüzde 0,68 azalışla 10.979,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında yüzde 0,23 artışla 11.004,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalarda Beklentiler

Bugün küresel piyasalar, ABD'nin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesinde karışık bir seyir izliyor. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklık yaratabileceğini belirtiyor.

Veri Takibi ve Teknik Analiz

Yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ile banka istatistikleri takip edilirken, yurt dışında Jackson Hole Sempozyumu'ndan gelecek gelişmeler ve yoğun makroekonomik veri gündemi izlenecek. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek; 11.100 ve 11.200 puanları ise direnç konumunda değerlendiriliyor.