VİOP'ta Ağustos Vadeli BIST 30 Endeksi Yükselişte

VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat güne yüzde 1,64 artışla 11.250,00 puandan işlem görerek başladı.

Dünki Değişimlere Kısa Bakış

Dün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı %5,7’lik bir düşüşle 11.067,75 puandan kapattı. Akşam seansında ise %0,1 kayıpla 11.052,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel borsalar, ABD’deki resesyon endişeleri dolayısıyla büyük bir satış baskısı altında kaldı, ancak bugün toparlanma sinyalleri görülüyor.

ABD Ekonomisinde Gelişmeler

Dün açıklanan verilere göre, ABD’de hizmet sektörüne dair Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında bir miktar genişleme gösterdi ve 51,4 seviyesine yükseldi.

Fed Açıklamaları ve Piyasa Etkisi

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politikaların sürdürülmesinin mantıksız olduğunu belirtti. Ekonomide bir gerileme olursa Fed'in gerekli adımları atacağını vurguladı.

Piyasa Analizleri

Analistler, ABD'de açıklanan verilere ve Fed yetkililerinin beyanlarına istinaden piyasalarda bir rahatlama görüldüğünü belirtti. Japonya'nın öncülüğünde düzeltmenin aşırı olabileceği düşünülüyor, ancak yatırımcıların temkinli olabileceği ifade ediliyor.

Bugün Beklenen Veriler

Yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru takip edilirken, yurt dışında ABD dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi perakende satışları gözlemlenecek. Teknik olarak endeks kontratı için 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 12.200 ve 12.300 puan direnç olarak değerlendiriliyor.