VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,1’lik bir düşüşle 10.145,75 puandan işlem görerek başladı.

Önceki Seans Kapanışı

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,1 azalarak 10.145,75 seviyesine gerileyen endeks kontratı, dün satış baskısıyla %0,3 düşerek 10.152,75 puanda günü tamamlamıştı. Ayrıca, akşam seansında düşüş devam ederek 10.134,50 puana düştü.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine yönelik almış olduğu karar sonrası artan risk iştahı, piyasaları olumlu yönde etkiliyor.

TCMB’nin Politika Faizi Kararı

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirerek %50 seviyesinde tuttu. Banka, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliklerin arttığını belirtti.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD’de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın ise direnç seviyeleri olduğunun altı çizildi.