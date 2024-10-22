VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle İşi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.690,00 puan seviyesinden başladı.

Açılış Seansında Gelişmeler

Açılış seansında, ekim vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artış kaydederek 9.690,00 seviyesinden işlem görmeye devam etti. Önceki gün ise, satış ağırlıklı bir seyirle normal seansı yüzde 1,8 azalışla 9.671,00 puan seviyesinde tamamlamıştı. Akşam seansında ise değer kazanarak 9.689,50 puana çıktı.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli bir duruş sergileniyor. Bu durum piyasalarda karışık bir seyir oluşturmuş durumda.

Veri Gündemi ve Teknik Görünüm

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaları yakından takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan, endeks kontratında 9.800 ve 9.900 puan direnç, 9.600 ve 9.500 puan ise destek seviyeleri olarak kaydedildi.