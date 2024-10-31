VİOP'ta Endeks Kontratında Düşüş Devam Ediyor

VİOP'ta Düşüşle Başlangıç

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Pazarında (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayanan kontrat, güne %0,4'lük bir düşüşle 9.980,00 puandan işlem görerek başladı.

Önceki Seans Detayları

Açılış seanısında, önceki normal seans kapanışına göre %0,4 azalma ile işlem gören ekim vadeli endeks kontratı, dünü alış ağırlıklı bir seyirle tamamlamış ve %0,7 artışla 10.022,00 puandan kapanmıştı. Akşam seansında ise %0,2 kayıpla 10.000,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle devam eden siyasi belirsizlikler ve yarın açıklanacak olan istihdam raporu öncesinde negatif bir görünüm hakimdi.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, vade sonu işlemleri nedeniyle endeks ve pay vadeli kontratlarda yüksek bir volatilite olabileceğini belirtti. Bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), dış ticaret dengesi ve aylık para ile banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarına dair yoğun bir veri gündeminin takip edileceği ifade edildi.

Teknik Analiz Verileri

Teknik açıdan incelendiğinde, endeks kontratında 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanlarının ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.