VİOP'ta Endeks Kontratında Yükseliş Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,53 artışla 11.075,50 puandan başladı.

Açılış Seansında Yükseliş

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,53 yükselerek 11.075,50 seviyesine çıktı. Dünkü normal seans kapanışında ise endeks kontratı %0,5 düşüşle 11.017,00 puandan tamamlanmıştı. Akşam seansında ise yüzde 0,2 kayıpla 10.997,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, Fed yetkililerinin yaptığı "güvercin" tonlu açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin, piyasalardaki istikrarsız durum devam ederse faiz artışı yapmayacaklarına dair açıklamaları pozitif bir hava yarattı.

Risk Algısında Düşüş

Analistler, merkez bankalarının yapıcı açıklamalarının piyasalardaki risk algısını azalttığını belirtiyor. Ayrıca, piyasalardaki resesyon endişelerinin aşırı abartıldığını, Fed'in faizleri indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını ifade ediyorlar.

Dikkatle Takip Edilecek Denge

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin izleneceği belirtilirken, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda olduğu aktarıldı.