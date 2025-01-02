VİOP'ta Şubat Vade Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Açıldı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı Şubat vadeli kontrat, güne yatay seyir ile 11.280,00 puandan başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 artış göstererek 11.280,00 seviyesinden işlem gördü. Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen bu endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 11.277,00 puandan kapattı.

Küresel Belirsizlikler Piyasalarda Negatif Etki Yaratıyor

Küresel piyasalarda, ABD’de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin belirsizlikler, yılın ilk işlem gününde negatif bir seyrin gözlemlenmesine neden oldu.

Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrasında getirilen açığa satış yasağı, bugün BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacak.

Analistler ve Teknik Görünüm

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi PMI verileri ile ABD'deki haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ettiler.